Amerikaanse Jenjer op missie in Ermelo: luisterend oor in country-garage

Hoge Raad laat straf Janet S. voor gruwelijke chalet­moord in Ermelo staan

14 januari De straf van 14 jaar en tbs voor Janet S. (35) uit Kampen wegens doodslag op Ton Kuijf in Ermelo blijft zo goed als overeind. Dat heeft de Hoge Raad vanmiddag gemeld. S. bracht de Amersfoortse zakenman in 2014 op gruwelijke wijze om het leven in Ermelo: ze doodde de man met een bijl en tientallen messteken. Vervolgens ging de fik in het chalet waarin Kuijf (toen 58) lag.