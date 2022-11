Angstige bordercollie Mave doolt al weken rond na vuurwerkknallen: ‘Benader haar niet’

Het plezier is weg, dus breken Wesselink en DVS’33 per direct: ‘Hij is absoluut niet ontslagen’

Peter Wesselink is geen trainer meer van DVS’33 Ermelo. De oefenmeester uit Apeldoorn kreeg eind augustus al te horen dat er na drie seizoenen een einde zou komen aan zijn tijd bij de Ermelose derdedivisionist. Twee maanden later is er een voortijdig afscheid.

28 oktober