Animal Rights opent aanval op eendenslachterij uit Ermelo

Om wat voor aantallen het gaat, weet Smits niet. ,,Maar zeker is dat Tomassen Duck-To de regels overtreedt zoals die zijn vastgelegd in de vergunning." De dierenorganisatie heeft daarom een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente Ermelo. ,,We hebben nog geen reactie ontvangen."



Overigens steekt Tomassen Duck-To niet onder stoelen of banken dat de productie is gestegen. In een brief aan de gemeenteraad gaf directeur Gertjan Tomassen dat ook ruiterlijk toe. Hij deed dat nadat omwonenden hadden geklaagd over de toegenomen stankoverlast.