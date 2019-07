Auto botst bij Ermelo eerst achterop dierenambulance, daarna tegen boom

Veluwenaar Erik werd seksueel misbruikt: ‘Heel lang wilde ik geen kinderen, uit angst dat ik het misbruik zou doorgeven’

19 juli Veluwenaar Erik praat niet graag over zijn jeugd, waarin hij te maken had met seksueel misbruik en geweld. Maar aan andere kant ziet hij het als zijn plicht om er juist wel over te vertellen. ,,Alleen als je er over praat, kan je trauma’s verwerken, en dat wil ik aan anderen meegeven,’’ zegt hij.