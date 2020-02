Auto botst in Ermelo tegen boom: bestuurder naar ziekenhuis

OM wil zes jaar cel voor zoon die schot loste op zijn vader in drugsloods Ermelo

13 februari Volgens de officier van justitie is het klip en klaar. De 37-jarige Ahmet G. uit Hulshorst en zijn 63-jarige vader Yilmaz G. uit Harderwijk zaten in de drugs. Maar toen vader erachter kwam dat zijn zoon flink wat geld in eigen zak had gestoken, ging het mis. Ahmet schoot op 18 april vorig jaar G. senior neer in hun loods in Ermelo, waar allerlei drugsgrondstoffen lagen.