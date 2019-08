Auto brandt uit aan de Sportlaan in Ermelo

Video Toerist op Noord-Veluwe loopt warm voor wolf, Staatsbos­be­heer denkt na over speciale excursies

31 juli Komen er speciale excursies over de wolf op de Noord-Veluwe? Staatsbosbeheer denkt er serieus over na. De animo voor het roofdier onder toeristen is groot deze zomer. ,,Mooi", vindt boswachter Lennard Jasper.