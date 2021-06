Auto gelanceerd bij ongeluk in Ermelo, één persoon gewond

Buurt woest over 20 geplande microwonin­gen op grens van Ermelo en Harderwijk: ‘Belangen­ver­stren­ge­ling wethouder’

22 juni Buurtbewoners van de Horloseweg in Ermelo zijn boos over de mogelijke komst van 20 microwoningen aan de Horloseweg, net over de grens in de gemeente Harderwijk. En al helemaal over het feit dat de initiatiefnemer een aangetrouwde neef is van wethouder Gert Jan van Noort. De omwonenden spreken over belangenverstrengeling.