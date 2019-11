Automobilist knalt in Ermelo tegen boom en verdwijnt daarna spoorloos

Iets na 02:30 uur vannacht kwam er bij de hulpdiensten een melding binnen van een aanrijding aan de Kolbaanweg in Ermelo. De auto was van de weg geraakt en kwam tegen een boom tot stilstand. Hoe dit kon gebeuren, is niet bekend.

Verdwenen

Of de bestuurder van de auto verwondingen heeft overgehouden aan de klap, konden de hulpdiensten niet controleren. De automobilist had na het ongeluk namelijk de benen genomen, terwijl de auto achterbleef tegen de boom in de struiken. Het is niet bekend waar de bestuurder heen is gegaan. De politie probeert met de eigenaar van het voertuig in contact te komen.