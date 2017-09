Bach met Ermelo’s slotakkoord

Contrapunctus 14 maakt deel uit van Die Kunst Der Fuge, een verzameling fuga’s (meerstemmige muziekstukken met gevarieerde herhaling, red). Niet bepaald zomaar een riedeltje van zomaar een componist. ,,Voor het voltooien van een werk van Bach is inderdaad enige durf nodig. Maar de klus daagde mij tijdens de bestudering en uitvoering steeds meer uit. Ik kon daarbij terugvallen op de ervaring die ik heb opgedaan bij het schrijven van composities met klankprincipes die in de barok gangbaar waren.”

Klavecimbel

Volgens ’t Hart is het aannemelijk dat Bach het vierstemmige stuk op en voor klavecimbel schreef. Het is voer voor discussie of de ‘14’ onvolledig bleef vanwege Bachs overlijden in 1750 of dat het ontbrekende deel is zoekgeraakt.

Hoe dan ook, Bach liet 239 maten na. ’t Hart koos ervoor om daar veertig extra eigen maten aan toe te voegen. ,,Aan de hand van de laatste drukplaat viel af te leiden dat er ruimte voor nog 46,5 maten was. Daar gingen de allerlaatste 6,5 van Bach zelf, gevonden op een stukje papier, nog vanaf. Het was behoorlijk schrappen en toevoegen. Uiteindelijk is het ook een vorm van wiskunde.”

Emoties

Maar dan wel zonder de ‘arrogantie’ om het werk van ‘de meester’ even te verbeteren. ,,De lijnen die Bach al had uitgezet, heb ik respectvol doorgetrokken. Daarbij heb ik zoveel mogelijk Bach zelf aan het woord gelaten. Want in feite bevat het eerste gedeelte al alles wat Bach wilde zeggen. Daar moet je dus niet al te veel meer bijmaken. Afgezien van het muziektechnische aspect heb ik geprobeerd om de emoties door te trekken. Dat gevoel in Contrapunctus 14 begint al bij de eerste zeven maten. Die zijn langgerekter, maar geladen. Daarna krijg je langzaam het sierlijke tweede segment. Tenslotte volgt de combinatie van het statische en het beweeglijke.”

’t Hart loopt naar een recent overgenomen klavecimbel - prachtig gebouwd en klanktechnisch evenwichtig - in zijn eigen concertzaal De Muzerije. ,,Kijk, deze overgang. Hoor je?”, duidt hij een favoriet deelakkoord aan. Hij bladert vervolgens terug in de door hem uitgeven partituur. ,,En in Bachs eigen maten hoor je dan op een gegeven moment dit.” De verwantschap tussen beide fragmenten is evident.

Schepper

Het totaalplaatje omschrijft de Ermeloër als ‘een kathedraal’. ,,Een kathedraal waarin ik het koor heb mogen bouwen. Maar wel een bescheiden, hoor. De grootsheid van Bachs muziek is iets hemels. Heeft net als de schepping alles met harmonie te maken. Het brengt ons als kleine scheppertjes dichterbij de Schepper.”

Brood

Of Bach destijds zelf ook zo opgewonden was over zijn eigen werk, betwijfelt ’t Hart. ,,Ik denk dat hij het gewoon in de vingers had. Ging zitten en schrijven. Vaak in opdracht. Er moest natuurlijk gewoon brood op de plank komen.”

Hou de noten leven d

Daar heeft ’t Hart het niet voor gedaan. Volgende week zaterdag brengt hij zijn versie ten gehore in zijn eigen concertruimte in Ermelo. ,,Natuurlijk ben ik benieuwd wat de klassieke muziekwereld er van vindt. Je doet het niet voor de plank. Hou de noten levend, zou ik willen zeggen. Doe wat met deze erfenis.”