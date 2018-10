Banenfestival Ermelo moet chauffeurs opleveren

De aanloop naar het banenfestival, dit keer bij St. Van den Brink in Ermelo, komt rond half elf op gang. Diverse vervoerders en opleiders presenteren zichzelf. Bertrik van de Kolk promoot Van de Brug tanktransport uit Putten. ,,We laten zien dat tankvervoer leuk is, want het is onderscheidend van andere transporten. Je moet iets meer productkennis hebben.’’ Door het tekort op peil te houden werkt het bedrijf samen met St. van den Brink en Ploeger Logistics uit Harderwijk. ,,Als een sollicitant niet in ons profiel past, verwijzen we door zodat ze wellicht eerst daar ervaring op kunnen doen.’’