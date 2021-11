Basisschool in Ermelo is gevaarlijke overgangen spuugzat: ‘Moeten er eerst ongelukken gebeuren?’

VIDEO Ermelose basis­school reageert laconiek op vondst vuurwerk­bom: ‘Niet groter maken dan het is’

Bij basisschool de Arendshorst in Ermelo wordt vanochtend laconiek gereageerd op de vondst van een vuurwerkbom. ,,Natuurlijk is het ernstig, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is’’, zegt Daan van de Voort van de Aurora Onderwijsgroep. ,,Het was een stuk vuurwerk, geen bom.’’

25 oktober