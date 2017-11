Begraven in Ermelo iets minder peperduur

Wie de tarieven vergelijkt met bijvoorbeeld buurgemeente Putten ziet nu al enorme verschillen. Waar bij de buurtjes een graf voor dertig jaar, inclusief begraafkosten, rond de 2000 euro kost, daar leg je in Ermelo bijna het dubbele in (ca. 3600 euro). Voor volgend jaar zou daar nog eens zo'n 400 euro bij komen, een stijging van meer dan 10 procent. Meest extreme voorbeeld is een 'eeuwigdurend' graf in Ermelo: 10.550 euro. Exclusief onderhoud.

Doorgeschoten

Het is het gevolg van een raadsbesluit uit 2014 dat de kosten voor de begraafplaatsen voor 100 procent gedekt moeten worden uit de tarieven. ,,We zijn in ons enthousiasme iets te ver door geschoten", constateert CDA'er Jan Brand. "De tarieven rijzen de pan uit". Zijn partij diende donderdagavond samen met initiatiefnemer ChristenUnie en SGP (een raadsmeerderheid) een voorstel in om die tarieven voorlopig te bevriezen. Dat kost de gemeente wel 38.000 euro, maar dat kan volgens Ruud van Eijle (CU) betaald worden uit het overschot op de begroting: ,,We staan nog steeds achter dat besluit in 2014, maar het was toen niet duidelijk dat het zou leiden tot zo'n enorme verhoging."