Benjamin (9) uit Ermelo dribbelt in Barcelona: ‘Ik wil de beste van de wereld worden’

De aanvaller van DVS’33 JO10-1 is in de herfstvakantie weer twee dagen naar Barcelona geweest. Daar krijgt hij individuele training en oefent hij met een groep leeftijdsgenoten. ,,Het is dribbelen en schieten op goal. Om een pionnetje lopen, alsof het een tegenstander is’’, vertelt Benjamin. Ronaldo, de spits van Juventus, is zijn grote voorbeeld. ,,Ik zou later bij Juventus willen spelen of in Nederland bij Ajax. Ik wil later profvoetballer worden, de beste van de wereld.’’