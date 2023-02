Beschonken motorrijder belandt in de sloot in Voorthuizen, blijkt te worden gezocht

De wolf is weer op rooftocht: hoe hou je dit dier weg bij je huisdier en vee?

In het centrum van Amersfoort, in een maisveld bij Nijkerk en vorige week mogelijk ook bij een schapenboer in Renswoude (met dodelijke gevolgen): de wolf laat zich steeds vaker zien in de regio. Wat kun je doen om huisdieren of vee veilig te stellen voor deze dieren?

3 februari