Beste combinaties in de paardensport naar Ermelo voor KNHS Indoorkampioenschappen

In het weekend van 4, 5 en 6 maart komen dressuurcombinaties met pony’s en paarden aan de start in klassen van L2 tot en met ZZ-Licht. Op 18 en 19 maart is het de beurt aan de springpony’s en een week later komen de springpaarden in actie. Het weekend van 1 en 2 april sluit de rij kampioenschappen met dressuur voor pony’s en paarden in de klassen B tot en met M2.