Bestuur Ermelo door het slijk gehaald in televisieprogramma Opstandelingen: ‘Grote geld stuurt college’

Rel legt bom onder gemeentebe­stuur Ermelo, wethouder Van der Velden tot september thuis

20:55 De rel rondom wethouder Leo van der Velden heeft een bom gelegd onder het gemeentebestuur van Ermelo. De verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders zijn verstoord, laat burgemeester André Baars weten. Van der Velden is tot 1 september met verlof, maar de gemeente zegt niet of dat vrijwillig of gedwongen is.