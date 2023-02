Bewoners Ermelo met tractoren en spandoeken bij gemeentehuis uit protest tegen windmolens

Enkele tientallen inwoners van Ermelo hebben zich vanavond met twee tractoren en spandoeken bij het gemeentehuis verzameld om te protesteren tegen de komst van zeven windturbines in hun dorp en in Putten. De protesterende bewoners vinden dat de windmolens ergens anders moeten komen.

De gemeenteraad van Ermelo bespreekt vanavond het plan van de provincie Gelderland om pal langs de snelweg A28 in Putten en Ermelo zeven turbines van zo’n 250 meter hoog neer te zetten. Inwoners die iets van het plan vinden, konden tot 24 januari een enquête invullen op de site van de provincie of inspreken bij hun gemeentelijke vergadering. De inspraakavond in Putten is volgende week.

‘Geen windmolens in Horst en Telgt!’, staat op borden en spandoeken te lezen waarmee de tientallen omwonenden zich vanavond voor het gemeentehuis in Ermelo posteerden. Ze verzetten zich tegen de komst van een windpark in hun ‘achtertuin’ en zien liever een alternatief, bijvoorbeeld een zonnepark.

Dat er een windpark langs de A28 komt, is al bepaald. Het gaat er nu om hoe de turbines het best geplaatst kunnen worden. De provincie Gelderland, die hier uiteindelijk het laatste woord over heeft, heeft een voorkeur aangegeven. Er moeten zes windmolens op grondgebied van de gemeente Ermelo en één net binnen de gemeentegrens van Putten komen. De inloopavonden zijn bedoeld om te informeren én om reacties op te halen.