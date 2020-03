Bewoners Horst en Telgt willen zelf windmolens neerzetten langs A28

Buurtvereniging Horst en Telgt neemt, samen met negentien grondeigenaren het heft in eigen hand met de bouw van zes windturbines langs de A28 in Ermelo. Dinsdag 3 maart presenteren ze hun plan.

,,We willen voorkomen dat er straks windturbines worden gebouwd langs de A28 door een groot bedrijf uit Duitsland en dat alle winsten opstrijkt, terwijl wij tegen de molens moeten aankijken,’’ vertelt hun woordvoerder Marco van Donkersgoed.

Toen medio 2019 bekend werd dat energiereus Innogy het voornemen heeft voor het neerzetten van vier windturbines langs de A28 op grondgebied van Putten en Ermelo, schrokken de mensen van buurtvereniging Horst enTelgt. ,,We hebben de Werkgroep Duurzame Energie opgericht met de gedachte: hoe kunnen we als inwoners van Horst en Telgt meedelen in de winst die windturbines langs de A28 opbrengen? Het is de bedoeling dat we straks niet alleen naar de windturbines kijken, maar er ook van profiteren.’’

De grondeigenaren en de buurtvereniging hebben het bedrijf Prowind bv uit Zwolle in de arm genomen voor de technische uitvoering van het project. Prowind realiseert momenteel Windpark Koningspleij in Arnhem en heeft in Duitsland al geparticipeerd in meerdere windprojecten.

250 meter hoog

De bewoners van Horst & Telgt willen de jongste generatie windturbines neerzetten, met een tiphoogte van 250 meter. Die zouden per stuk een capaciteit hebben van 6 Megawatt. De molens in de plannen van Horst & Telgt zijn tien meter hoger dan de molens in de plannen van Innogy.

,,Hoe hoger hoe beter,’’ redeneert Van Donkersgoed. ,,Dan zijn ze meer uit het zicht. Het worden vier tot zes molens, ze staan op 500 meter afstand van elkaar. Een deel van de molens komt tegen de A28 en een paar staan iets verder weg.’’

Meedoen

Inwoners van Ermelo en mogelijk ook andere inwoners uit de regio, kunnen meedoen in het project. Het is de bedoeling dat de helft van de aandelen in handen zijn van Prowind bv, een kwart van de aandelen is voor de landeigenaren en de omwonenden. Het resterende kwart van de aandelen kan verkocht worden aan inwoners van Ermelo, Putten, Harderwijk en de regio. ,,We hopen met de participatie van de buurtbewoners dat ons plan meer kansen maakt bij de vergunningaanvraag dan dat van de concurrent,’’ aldus Van Donkersgoed.