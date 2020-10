Bezwaar van omwonenden in Ermelo verworpen: noordelijke oost-westroute alsnog goedgekeurd

Zwemabonne­men­ten in Ermelo fors duurder

26 september De zwemabonnementen bij zwembad Calluna in Ermelo zijn per 1 juli zo sterk in prijs gestegen, dat verschillende vaste zwemmers afhaken. Vooral ouderen voelen zich de dupe. ,,Ik deed altijd twee keer in de week mee met aquavaria, maar nu kan ik nog één keer gaan’’, zegt zwemster Hennie de Wilde.