Bezwaren van Ermelose politiek halen niets uit: provincie houdt vast aan plan voor zeven windmolens

Politie waarschuwt voor ‘feestje voor criminelen’ op 5 mei: ‘Doe telefoon niet in je broekzak’

Bevrijdingsdag is volgens de politie ‘een mooie, maar drukke dag’. René Middag, projectleider mobiel banditisme, geeft tips aan bezoekers. ,,Want zakkenrollerij hoort er helaas bij, het is ook een feestje voor criminelen.’’ Dieven hebben het vooral voorzien op jouw telefoon.