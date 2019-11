Blindenbibliotheek CBB Ermelo print foto's voor blinden in reliëf

Ermelose school verandert stakings­dag in promotie­dag

4 november De PWA-school in Ermelo heeft een opmerkelijk alternatief bedacht om de acties in het onderwijs te steunen. In plaats van op 6 november te gaan staken in Den Haag, ontketenen de leraren in eigen huis een heus charme-offensief. Iedereen die het wil kan komen kijken hoe ‘mooi en belangrijk het vak van onderwijzer is’, zegt directeur Christie van Seventer. ,,We moeten het foute beeld van de leraar als loser te lijf.’’