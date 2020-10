Blokkensoap ten einde; Prins Hendriklaan in Ermelo gaat open, mét verkeersremmers

updateDe Prins Hendriklaan in Ermelo gaat ten langen leste alsnog open. Na jaren van geruzie en juridische procedures heeft de Raad van State vandaag in tweede instantie het door Ermelo aangepaste plan voor de verkeerssituatie in dit deel van het dorp goedgekeurd.