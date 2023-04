Boosheid bij werknemers die op straat staan door vertrek insectenkwekerij Ermelo: ‘Kwam voor mij onverwachts’

Harderwijk kan sinds januari op meer plekken de hoogte in, maar gaat 50 meter hier mogen?

In Harderwijk is de deur open gezet voor woontorens. Nu ligt er een plan voor een woonblok van deels vijftig meter hoog, aan de rand van een bestaande wijk. Het gebouw met ongeveer 140 woningen zou moeten komen in de hoek van de spoorlijn richting Zwolle en de N302 naar Flevoland.