Bouw zonnepark Ermelo Schaapsdijk begint feestelijk met leggen van eerste paneel

video GGD op toernee met vaccinatie­bus: ‘Handig, even prikken in een tussenuur’

9 september Woensdagmorgen, elf uur. Op een zonovergoten plein voor het gemeentehuis in Ermelo is de GGD neergestreken met een vaccinatiebus. Het is de eerste halte in een toernee die de komende weken sportkantines, buurthuizen en marktpleinen aandoet. Nog even wennen, zo blijkt. Alle spulletjes zijn er, behalve... de spuiten.