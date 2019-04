Bouwbedrijf Slokker uit Zeewolde erkent fouten bij klachtenregen over prefabwoningen

Dat blijkt uit antwoorden van minister Kajsa Ollongren op Kamervragen van SP-politica Sandra Beckerman, naar aanleiding van publicaties in de Stentor over de vele klachten die kopers hebben over de prefab-woningen van Slokker. De prefab-woningen bestaan uit verschillende losse gevel-, vloer- en dakelementen die -als een bouwpakket- op de bouwplaats in korte tijd tot een huis worden gesmeed.

Scheef

Kopers van de woningen in Zeewolde, Apeldoorn, Ede, Culemborg en Den Haag klagen echter over de staat van de huizen. Geveldelen zijn scheef gemonteerd, vloeren zijn niet egaal, er zijn toch- en vochtproblemen, kozijnen zijn scheef en de woningen zijn in tegenstelling tot wat was beloofd, niet energiezuinig, stellen kopers.

Oplossing

Uit het antwoord van Ollongren op de Kamervragen blijkt dat Slokker inmiddels 157 kopers heeft benaderd over de problemen en in samenspraak met hen kijkt naar een oplossing. Het bedrijf denkt nog altijd dat alle problemen kunnen worden opgelost. Slokker stelt de kwaliteitscontroles in de fabriek in Zeewolde te hebben verbeterd en een kwaliteitsmanager van een zusteronderneming te hebben ingeschakeld.

Krimpscheuren

Uit de brief blijkt dat Slokker niet alle klachten van kopers even steekhoudend vindt. Zo heeft Slokker Ollongren laten weten dat de vele klachten over verzakking van begane grond-vloeren geen verzakking betreft maar een ‘ongelijkmatige doorbuiging van de afzonderlijke prefab vloerelementen’. En de scheuren in de wanden van woningen bij de koppeling van prefab-wandelementen betitelt Slokker nog altijd als ‘krimpscheuren’. Een door de Stentor ingehuurde bouwkundige inspecteerde een aantal woningen. Hij onderschrijft de klachten en noemt de scheuren het gevolg van constructiefouten en geen krimpscheuren.

Besluit

Corporatie SallandWonen heeft nog geen besluit genomen over of het bouw van twintig Spaarhuis-woningen in Heeten, Raalte, Olst en Broekland doorzet; kort voor de problemen met de woningen aan het licht kwamen kondigde SallandWonen bouw aan. In Kampen bouwde Slokker voor corporatie deltaWonen ook prefab-woningen. Ook daar klagen bewoners over de kwaliteit van de woningen; Ollongren gaat daar verder niet op in.

Klachten