Bouwplan is bijgeschaafd, maar buren in Ermelo blijven bezorgd: ‘Dit is vragen om ongelukken’

Einde veebedrijf in Hierden na zoveelste misstand in de stal? ‘Ik ben alleen op een oud bedrijf’

Met geitenwollensokken gestoken in zwarte schoenklompen komt boer A.B. uit Hierden de rechtszaal binnen. De alleenstaande boer staat maandag in Zwolle terecht voor het verwaarlozen van zijn vee – en dat is niet voor het eerst. Hij neemt een buurman mee, geen advocaat. ,,Wat ik gedaan heb, kan ik zelf wel verdedigen’’, zegt de 60-jarige veehouder.