Rachel uit Ermelo is dolblij: zorgverzekering moet stroomkosten zuurstofapparaat volledig vergoeden

Verkeer raast door dit buurtschap en dat kun je niemand kwalijk nemen: ‘Eén bordje, en ook nog verstopt’

Lange rechte wegen. Een paar drempels die door veel auto’s ook prima met 60 kilometer per uur zijn te nemen. Krachtighuizen ligt in een dertigkilometerzone, maar daar is verkeerstechnisch vrijwel niets van te merken. Gemeente Putten gaat in de buurtschap aan de slag. Hand in hand met de bewoners.