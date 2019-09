Brand bij Presswood Ermelo: dit hoort bij bedrijfsrisico

video Oudgedien­den Cees (80) en Cees (67) leggen ziel en zaligheid in militaire collectie in kazerne Ermelo

30 augustus De regimenten, bataljons, rangen en militaire afkortingen vliegen je om de oren als je in gesprek komt met Cees Moonen en (80) en Cees Boevé (67). De twee oudgedienden zitten vol informatie en doen niets liever dan dit delen met de buitenwereld. Niet vreemd dat dit tweetal, met nog drie vrijwilligers, van onmisbare waarde is voor de Historische Collectie van de KMS (Koninklijke Militaire School) in de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo.