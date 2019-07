Brand verwoest schuur in Ermelo

Topmannen GGz Centraal: ‘Veldwijk Ermelo is voor ons geen melkkoe’

1 juli Met de bouw in fases van 440 woningen staat landgoed Veldwijk in Ermelo de grootste verandering in haar 130-jarig bestaan te wachten. Eigenaar GGz Centraal moet wel: de psychiatrisch zorg verandert in rap tempo en veel gebouwen staan leeg. ,,Maar aan de authentieke sfeer van Veldwijk wordt niet getornd’’, belooft topman Albert van Esterik.