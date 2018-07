'Brandstichter' Hoge Veluwe werd door omstanders in de kraag gevat

Een 37-jarige man uit Ede is gisteren door omstanders vastgehouden in verband met de brand die gisteren in park De Hoge Veluwe woedde. De getuige zag de man afstappen van zijn fiets en vrijwel direct daarna een vuur ontstaan.

De getuige heeft rond 12.40 uur gisteren een aantal vrienden van hem in de omgeving gebeld met het signalement van de man. Daardoor was de verdachte snel gevonden. Ze hebben hem opgepakt en later overgedragen aan de politie. Die hebben hem gearresteerd wegens verdenking van brandstichting.

Verhoor

Dinsdagavond is de man na verhoor in verzekering gesteld. Hij zit nog vast en wordt nader verhoord. De man wordt formeel verdacht van betrokkenheid bij het ontstaan van de brand, zegt een woordvoerder van de politie. De politie wil uit oogpunt van privacy niet zeggen in welk dorp van de gemeente Ede de man woont.

Op de plek waar de brand is ontstaan is door natuurbrand-experts van politie en brandweer onderzoek gedaan naar de brand. Die ontstond dinsdag ter hoogte van de Harderwijkseweg in Otterlo. Het park werd niet ontruimd, volgens een woordvoerder van het Nationale Park was daar geen aanleiding voor.