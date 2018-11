Brandweer sloopt gevel van brandende woning in Ermelo

BurgerBe­lan­gen Ermelo wil vinger aan de pols na fiasco met café Twinns

6:00 Burgemeester André Baars moet vaker en meer in de openheid verantwoording afleggen voor besluiten die hij neemt over handhaving van overtredingen. Dat vindt BurgerBelangen Ermelo, naar aanleiding van het debacle rond horeca-uitbater Casper Meijbaum. De rest van de raad is voorzichtiger. ,,Dit moet vooral zorgvuldig gebeuren’’