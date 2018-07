Brasserie Staverden neemt afscheid van terrassentrofee

Raad Ermelo zegt schoorvoe­tend 'ja' tegen omstreden bouwplan Postlaan­tje

28 juni Alle verwoede pogingen ten spijt, is het omwonenden niet gelukt om het door hen verfoeide woningbouwplan Kerklaan-Postlaantje in Ermelo van de baan te krijgen. De laatste strohalm werd donderdagavond in de gemeenteraad definitief geknakt. Wel krijgen ze inspraak over invulling van details.