Broers F. uit Harderwijk verkochten vuurwerkbommen aan undercoveragent: in hun kelderbox lagen honderden nitraten en cobra’s

Het is 8 december 2020. Op de parkeerplaats van de McDonald’s in Ermelo heeft Hursit F. afgesproken met een potentiële koopster van een deel van zijn illegale vuurwerk, dat hij kort daarvoor via Telegram inkocht. Zestig cobra’s en 200 nitraten voor 380 euro, zo is de deal. Wat F. niet weet is dat de koopster geen vuurwerkliefhebber is, maar een undercoveragente.