Broers uit Harderwijk verkochten vuurwerkbommen aan undercoveragente: taakstraf

H.M. (22) verkocht eind 2020 nitraten en cobra’s via Telegram, vertelde hij tijdens de rechtszaak twee weken geleden. Hij probeerde zo een extra centje bij te verdienen, omdat zijn familie in de schulden zat. In de illegale vuurwerkhandel worden flinke marges verdiend, liet justitie doorschemeren.

Undercoveractie

In december 2020 kwam M. in contact met een potentiële koper die voor enkele honderden euro’s vuurwerk wilde kopen. Wat hij niet wist, is dat hij te maken had met een politieagente die zich voordeed als klant. De twee spraken af bij een fastfoodrestaurant in Ermelo. Toen M. inschatte dat de deal veilig was, schakelde hij zijn broer M.M. (25) in. Die bracht de honderden stuks vuurwerk naar Ermelo.