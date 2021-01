Brugklassers Stijn en Lara crossen op segway door leeg Groevenbeek in Ermelo

Minder druk dan met kerst maar ook de jaarwisse­ling zet de sneltest­stra­ten in Apeldoorn, Ermelo en Harderwijk op scherp

31 december Met kerst was het drukker, maar ook vandaag is het aanpoten in de coronasnelteststraten. Er is in de middag nog wel plek. Maar let op: morgen hebben de meeste testers een vrije dag. Dus wie veilig op familiebezoek wil om de beste wensen over te brengen, doet er goed aan vandaag nog een afspraak in te plannen.