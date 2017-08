Bruidsparen herbeleven trouwfeest in Ermelo

VideoTelstar Beachclub leek afgelopen zaterdag wel even het toneel van een groepsbruiloft. Zeker 12 bruidsparen deden er hun eigen trouwfeestje nog eens dunnetjes over, samen met tientallen bezoekers. Leendert en Jeanine van de Ruit uit Ermelo genoten samen van Back to the Wedding.

Back to the Wedding is een feest speciaal voor mensen die hun oude trouwkleding graag nog een keer willen dragen. Vier jaar geleden trouwde het echtpaar Van de Ruit. Vijfenhalf jaar geleden leerden ze elkaar kennen, al waren ze al jaren penvrienden. Leendert: ,,Via een online, christelijk jongerenforum raakten we met elkaar aan de praat. Die gesprekken gingen over geloofsvragen, maar ook over wat we meemaakten."

Leendert woonde voor het gevoel van Jeanine aan de andere kant van het land, in Papendrecht. ,,Die afstand hield ons tegen om elkaar te ontmoeten." Toen beiden weer vrijgezel waren, besloten ze toch af te spreken. Jeanine: ,,Mijn collega zei: je kunt pas zeggen dat je iemand echt leuk vind als je hem gezien hebt. Dat maakte dat ik toch besloot om af te spreken."

Bakhuisje

Tijdens die allereerste ontmoeting sloeg de vonk over. Negen uur duurde hun eerste afspraakje. Jeanine: ,,We bleven maar heen en weer reizen. Na een half jaar van daten zeiden we als grap: volgend jaar moeten we maar gaan trouwen." In een oud bakhuisje op een boerenerf in Telgt waar ze samen een toekomstig onderkomen vonden, vroeg hij haar officieel ten huwelijk. Leendert: ,,Hier op de Veluwe, met het bos en de hei vlakbij, zijn we gelukkig."

Ze trouwden in de kerk in Ermelo; het burgerlijke huwelijk werd gesloten op landgoed Schovenhorst in Putten. Nu, vijfenhalf jaar later, is het stel gesetteld in Ermelo. Jeanine: ,,We hebben hier een onder meer ander echtpaar leren kennen, maar zij hadden ons dus nooit in trouwkleding gezien. Vandaar dat we samen besloten om naar Back to the Wedding te gaan. Helaas konden zij wegens familieomstandigheden uiteindelijk niet mee."

Reactie moeder

Vorige week besloten ze om hun trouwkleding na jaren weer eens te passen. Leendert: ,,Het was heel bijzonder om elkaar zo weer te zien. Vlak voor Back to the Wedding gingen ze in hun trouwkleding nog even langs het huis van Jeanines ouders. Jeanine: ,,Het voelt net zoals toen we net waren getrouwd. Mijn moeders ogen begonnen te stralen toen ze ons zag. Ze was het liefste zelf in een jurk gestapt om met ons mee te gaan."