‘Buitenstaanders’ tonen Ermelo in al haar glorie in nieuw fotoboek

Gezocht: naam voor senioren­com­plex in Ermelo

12 november Nieuwe panden neerzetten gaat de Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe prima af. Maar voor het geven van een naam roept ze toch liever de hulp in van het publiek. In navolging tot Harderwijk, mag nu ook Ermelo de hersens laten kraken. In dit geval over een gebouw in het Oranjepark.