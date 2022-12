‘Buren’ hebben buik vol van Thais restaurant in Ermelo

Conflict na blunders bij verbouwing monumen­taal sanatorium in Ermelo: foute kleur voor kozijnen?

Geblunder bij de verbouwing van voormalig sanatorium én rijksmonument De Hooge Riet in Ermelo. Er zijn kasten gesloopt die bewaard hadden moeten blijven. Ook zouden kozijnen aan de voorzijde in de verkeerde kleur zijn geschilderd. Onder dreiging van fikse dwangsommen moet ontwikkelaar Heijmans de fouten rechtzetten. Die is zich echter van geen kwaad bewust.

9 december