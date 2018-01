Buren van Strand Horst voorzien dat hoog hotel gaat sneuvelen

Juichen is een groot woord, maar 'heel blij' is Sonneveld wel met het nieuws dat de plannen voor de aanleg van een hotel bij Strand Horst met bij bijhorende evenementenhal voorlopig in de ijskast liggen. Uit vrees voor een langdurige rechtsgang gaat de gemeente Ermelo toch een uitgebreid onderzoek doen naar de effecten van het plan op milieu en natuur in de randmeren. Aanvankelijk leek dat niet nodig, maar na de vele reacties op het concept van de uitbreidingsplannen kwam het college van burgemeester en wethouders vorige week toch op zijn schreden terug. Gevolg: uitstel van minstens een half jaar.

Afbreuk

Leefbaar Zeewolde, de grootste partij in die gemeente, is tegen de komst van het hotel en riep inwoners in oktober al op om bezwaar te maken. ,,We hadden daarvoor zelfs een standaardformulier gemaakt." Op initiatief van 'Leefbaar' werd er in de raad een motie aangenomen en schreef het college een bezorgde brief aan de buren. Met als strekking dat het hotel 'forse afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit op deze landelijke en zeer open locatie doet'.

Ook het college van de andere buren, die in Putten, uitte in november haar zorgen in vergelijkbare bewoordingen: 'niet passend' en 'verstoring van het landschap'. ,,Het lijkt nu allemaal toch zijn vruchten af te werpen", constateert Sonneveld tevreden. ,,Kijk, er zijn tussen de gemeentes langs de randmeren duidelijke afspraken over het behoud van die natuurwaarden gemaakt in het verleden. Ik zie de uitkomsten van dat nieuwe onderzoek dan ook met belangstelling en vertrouwen tegemoet", zegt hij. ,,Het kan niet anders of de uitslag is negatief voor het hotel. We zullen het proces op de voet gaan volgen."

Dat geldt ook voor het college van burgemeester en wethouders van Putten: ,,Mocht blijken dat de hoogte van het gebouw in het nieuwe bestemmingsplan niet aangepast wordt, dan zullen wij als college alsnog een zienswijze indienen."