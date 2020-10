Burgemeester André Baars krijgt zwarte piet toegeschoven voor bestuurscrisis in Ermelo

Donderdagavond presenteerden de zes fractievoorzitters het onderzoek dat in hun opdracht is uitgevoerd. de analyse is gemaakt door drie zogenoemde ‘verkenners’ van het onderzoeksinstituut Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, onder leiding van prof. dr. Paul Frissen. ,,We hebben beloofd medio oktober met een evaluatie te komen,’’ zegt fractievoorzitter Sarath Hamstra van het CDA, de grootste partij in Ermelo. ,,Een mening hebben we nog niet, we willen eerst de inhoud en de conclusies bestuderen. Op 21 oktober komen we met een gezamenlijk standpunt.’’