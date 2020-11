Burgemeester Baars is weg, maar de bestuurscrisis in Ermelo is nog niet beslecht

Betrokken Burgers Ermelo over opstappen burgemees­ter: de angel is er uit, nu het gif nog

31 oktober Ja, ze zijn opgelucht dat burgemeester André Baars is opgestapt, maar de ‘Betrokken Burgers van Ermelo’ vinden tegelijk dat hij het er zich makkelijk af maakt door geen verantwoording af te leggen over zijn rol in de bestuurscrisis die het dorp nu al weken in zijn greep houdt. ,,We hopen nu op een bestuurlijk zwaargewicht als interim.’’