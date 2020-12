Burgemeester Baars over vertrek: ‘Geloof me, ik wilde Ermelo deze ellende besparen’

VideoAndré Baars (59) vertrekt uit Ermelo. De voormalige burgemeester, die afgelopen oktober z’n ambt neerlegde, wil naar eigen zeggen ‘geen spanning oproepen’ met zijn aanwezigheid. Hij benadrukt dat het geen vlucht is. ,,Zo zit deze Achterhoeker niet in elkaar.’’

Dat zegt Baars in een interview op de website van de gemeente Ermelo, waarin hij ook kort terugblikt op de gebeurtenissen die leidden tot zijn vertrek. ,,Ik probeerde de eindstreep te halen met deze mensen. Voor mezelf, maar ook voor hen. Geloof me, ik wilde Ermelo deze ellende besparen.’’

Baars heeft besloten om te verhuizen. ,,Ik denk aan een appartement in de buurt van Arnhem’’, zegt hij op website van de gemeente Ermelo. ,,Geen tuin, want dat kost teveel tijd. Ik verwacht dat ik voor een nieuwe baan meer moet reizen.”

Geen vertrouwen

Eind oktober verraste André Baars vriend en vijand door zijn vertrek bekend te maken. De burgemeester constateerde dat hij niet langer het vertrouwen genoot van de wethouders en gemeenteraad en hij zag geen mogelijkheid om de verstoorde relaties te herstellen.

Het hoofd van Baars lag al langere tijd op het hakblok. Uit een onderzoek naar de bestuursperikelen in Ermelo, bleek dat hij door zijn vier wethouders en de fractievoorzitters in de gemeenteraad verantwoordelijk gehouden voor de ontstane situatie. De relatie was definitief verstuurd en de burgemeester trok zijn conclusies.

Baars doet z’n verhaal

Na zijn vertrek hield Baars zich stil. Verzoeken voor interviews werden afgewimpeld. Daar had hij geen trek in, zei hij tegen de Stentor. Maar vandaag doorbreekt hij dus het stilzwijgen. In een interview en een afscheidsvideo op de website van de gemeente Ermelo doet Baars z’n verhaal.

Volledig scherm Burgemeester André Baars op de avond dat hij zijn vertrek bekendmaakte. © Ruben Schipper

Het rustige politieke klimaat dat Ermelo decennialang kenmerkte, veranderde door de coalitievorming na de raadsverkiezingen in 2018. ,,Dat men na veertig jaar toe was aan een coalitie zónder het CDA kan ik mij best indenken. Maar op deze manier? Nee...Dat ik daar niet enthousiast over was, heeft in het begin veel kwaad bloed gezet bij wethouders.’’

Volgens Baars was de toonzetting van de nieuwe club wethouders ‘negatief’. ,,Alles wat het vorige college had gedaan, was opeens fout. Maar men vergat dat ik en Laurens Klappe daar ook onderdeel van hadden uitgemaakt.’’

Opstandelingen

In het interview blikt Baars ook terug op zijn optreden in tv-programma Opstandelingen. In de uitzending werd het beeld geschetst van een bestuurder die zich voor het karretje liet spannen van eendenbedrijf Tomassen Duck-To. Toen Baars werd benaderd voor een reactie, weigerde hij de programmamakers te woord te staan. ,,Nee, dat was niet fraai... Achteraf gezien had ik dat anders moeten aanpakken.’’

Over de kwestie Tomassen zegt Baars: ,,Voor mijzelf weet ik: ik heb alles naar eer en geweten gedaan.” Hij voegt daaraan toe dat het in zijn ogen ‘niet eerlijk’ is dat hij zwarte piet kreeg toegespeeld. ,,Bij handhavingszaken is het altijd een collegeaangelegenheid; je neemt die besluiten niet in je eentje, dat doe je samen.’’

Dorine Burmanje is eind vorige maand benoemd tot waarnemend burgemeester van Ermelo. Ze vult deze positie in tot aan de raadsverkiezingen in maart 2022.