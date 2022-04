Burgemeester Burmanje verrast vier Ermeloërs met Koninklijke onderscheiding

LINTJESREGENVoor de eerste keer in jaren werd de traditionele lintjesregen eindelijk weer gehouden in een volle zaal. Vier Ermeloërs ontvingen vandaag een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Dorine Burmanje verraste de gedecoreerden tijdens een bijeenkomst in de theaterzaal van De Dialoog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dorothea Bleijenberg-Wagenmakers (82, Ermelo) is in haar woonplaats vooral bekend van het muziekduo Het Klein Concert. Samen met haar zoon treedt ze belangeloos op in kerken, zorginstellingen en bij verenigingen. Ze bemande jarenlang de winkel met streekproducten van Geldersch Landschap en Kastelen in Staverden. Ook was ze in het verleden vrijwilliger bij Christelijke Harmonie Crescendo en voorzitter van NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Ermelo-Putten.

Henny Schoemaker-van Bentum (64, Ermelo) ondersteunt een buurtgenoot die aan een nierziekte lijdt en wiens vrouw is overleden aan kanker. Ze verzorgt zijn maaltijden en checkt twee keer per dag of hij nog in leven is. Ook is ze mantelzorger voor een oudere dame die haar man is verloren. Ze ruimt haar huis op, doet de afwas en gaat geregeld mee naar het ziekenhuis, de kapper en de opticien. Eén keer namen Schoemaker-van Bentum en haar man de vrouw zelfs mee op vakantie.

Volledig scherm De gedecoreerden in Ermelo, vlnr Alet Sierksma-van Dijk, Dorothea Bleijenberg-Wagenmakers, Niko Poolen en Henny Schoemaker-van Bentum met burgemeester Dorine Burmanje © Ruben Schipper Fotografie

Niko Poolen (65, Ermelo) is in zijn woonplaats vooral bekend als voormalig voorzitter van de Motor- en Automobiel Club en Molenstichting de Koe. Ook was hij meerdere jaren organisator van de lokale Taptoe. Als eigenaar van Poolen Organisatieadvies was hij betrokken bij het project Ruimte voor de Waal en daarmee mede-verantwoordelijk voor het ontstaan van het eiland Veur Lent bij Nijmegen, pal tussen de historische binnenstad op de zuidoever en het nieuwe stadsdeel Waalsprong op de noordoever.

Alet Sierksma-van Dijk (71, Ermelo) is regelmatig te vinden in de kringloopwinkel in haar woonplaats, waar ze vrijwilliger achter de verkoopbalie staat. Ook is ze actief bij Molenstichting de Koe: ze is verantwoordelijk voor het maken van de roosters en staat vaak zelfs in de molenwinkel. In het verleden was ze secretaris van de Christelijke Oratorium Vereniging Putten en is ze nog altijd scriba van de Nederlandse Gereformeerde Kerk Ermelo.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.