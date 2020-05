Burgemeester Ermelo: geen extra veilheidsmaatregelen nodig rond eendenslachter

Coronapiek in Ermelo blijft een raadsel; geen paniek, zegt GGD

29 mei Opmerkelijk veel sterfgevallen door corona in Ermelo, meldde het RIVM eind vorige week in zijn dagelijkse lijst met coronacijfers. Maar er is geen reden om te denken dat er iets grondig mis is in Ermelo, zegt GGD Noord en Oost Gelderland.