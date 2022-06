Burgemeester Ermelo: ‘Spandoeken en protestborden terecht verwijderd in Horst-Noord’

Wethouder Ermelo geeft uitleg na omstreden grondclaim: ‘Moest wel in geheim gebeuren’

Er zijn al langer ontwikkelaars actief in Horst die grond opkopen. Daarom besloot de gemeente Ermelo het voorkeursrecht van stal te halen en een claim te leggen op 343 percelen. ,,Gezien het grote belang, moest dat proces in het geheim worden voorbereid’’, aldus wethouder Laurens Klappe. Dat was de reden om grondeigenaren te overvallen met een brief.

14 april