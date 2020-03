Burgemeesters op Veluwe bestraffen voorbereiden van drugshandel nauwelijks

Harderwijk betuigt spijt voor onterecht inhouden van uitkerin­gen

1 maart Bij het terugvorderen van uitkeringsgeld in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde is de afgelopen twee jaar bij 26 mensen in de bijstand direct geld ingehouden op de uitkering hoewel bekend was dat ze geen geld konden missen. De gemeente Harderwijk betuigt nu spijt.