BurgerBelangen Ermelo gaat ter ziele, raadslid Han Wilhelm gaat verder als HE22

Uit de tent gelokt De schaaps­kooi: waar de romantiek van de herder genadeloos wordt gekraakt

Uit de tent gelokt. Als ongeoefende kampeerder ga ik op zoek naar de verhalen die je als toerist niet meteen tegenkomt. Ik probeer op bijzondere plekken te komen, en sla daar dan mijn tent op. Ik kom er zo langzamerhand achter dat dat vrij strak gereguleerd is in Nederland. Maar dat neemt niet weg dat de verhalen er zijn. Vorige week was het de kermis in Harderwijk. Deze week een plek waar serene rust heerst: de schaapskooi in Ermelo.

30 juli