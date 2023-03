Buurt is eendenslachterij in Ermelo zó beu dat de baas nu een parkeerprobleem heeft bij z'n restaurant

Verkenners Flevoland praten komende twee weken in besloten­heid met andere partijen

Pieter van Maaren en Herman Sietsma gaan de komende twee weken in Flevoland namens de BoerBurgerBeweging (BBB), winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten, praten met vertegenwoordigers van alle andere gekozen partijen. Ze doen dat volgens een woordvoerder in beslotenheid. De verkenners presenteren na afronding van de gesprekken in de openbaarheid een rapport van hun bevindingen. Wanneer die presentatie plaatsheeft is nog niet bekend.