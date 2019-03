Campers en caravans moeten morgen de loods uit in Ermelo

Mogelijk oplossing in de maak voor gedupeerde campereige­na­ren in Ermelo

4 maart Op korte termijn kunnen de door een huurgeschil gedupeerde campereigenaren weer bij hun campers die in een loods staan aan de Eendenparkweg in Ermelo. Deze overtuiging heeft Cees van Oostrum, eigenaar van loodshuurder Carivan. ,,We streven ernaar deze week de stalling weer open te krijgen. Ik ga morgen met loodseigenaar Gert Jan Tomassen in gesprek en de inzet is er samen uit te komen”, aldus Van Oostrum.