Camping De Haeghehorst mag na dertig jaar eindelijk uitbreiden

'Straks sta ik tussen de topontwer­pers, hoe vet is dat!'

6:00 Komt de nieuwe Jan Taminiau uit Ermelo? Zou zomaar kunnen, want Aron van Groos (19) is er ambitieus genoeg voor. De jonge Ermeloër heeft zijn eerste scalp al binnen: als winnaar van de Kunstbende mag hij volgend jaar naar het walhalla van de modewereld, de Fashion Week in Amsterdam.